Lancio di fumogeni e oggetti tra le curve uno steward ferito | Cagliari-Napoli sospesa per 7 minuti Tutto per colpa di uno striscione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Sono bastati uno“A caccia di pecore” e il belare dei tifosi partenopei (oltre alle bandierine con la scritta “Bee”) per accendere il clima di ostilità tra lediche ha provocato un’interruzione di gioco di 7durante la partita. All’Unipol Domus sono volate bottigliette,e bombe carta da un settore all’altro. Al 26? del primo tempo, l’arbitro La Penna è stato costretto a interrompere il gioco per diversi: a cercare di calmare gli animi ci hanno pensato anche il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo – che pochiprima aveva segnato il gol del vantaggio – e il team manager Gabriele Oriali. Poi il match è ripreso regolarmente e la squadra di Antonio Conte ha vinto con il risultato netto di 0-4 grazie alle reti di Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno: terza vittoria consecutiva e primo posto in Serie A.