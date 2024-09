La Mini sbanda e si ribalta | Matteo Giuseppe muore a 29 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tragedia sulle strade della Puglia, dove un giovane ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. La vittima,Bortone, 29, residente a Melissano (Lecce), stava rientrando a casa dopo aver trascorso una serata con gli amici a Gallipoli. Il fatale incidente è avvenuto sulla strada statale 274, nei pressi di Taviano. Il giovane, alla guida di unaCooper, ha perso il controllo del veicolo, che si è tragicamenteto. Alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente allertato i soccorsi, e sul posto è intervenuto il personale del 118. Tuttavia, per il 29enne non c'è stato nulla da fare: le gravi ferite riportate nell'incidente si sono rivelate fatali.