Juve-Napoli il primo vero test per Conte e Motta | Gli azzurri spezzano un tabù

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ildisfida lantus: un match che potrebbe le ambizioni di entrambe le squadre. La quinta giornata di Serie A vede ilaffrontare lantus in trasferta. Questa partita rappresenta ilgrande banco di prova stagionale per Antonioe per Thiago, entrambi alla ricerca di conferme e con la voglia di dimostrare che le rispettive squadre possono competere ai massimi livelli. Ilspezza unSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, glisono riusciti a lasciarsi alle spalle la sconfitta dina, ritrovando fiducia con tre vittorie consecutive, un risultato che mancava da oltre un anno e mezzo. “Gli schiaffi dina svaniscono alla seconda trasferta, dopo le due vittorie al Maradona.” Ora, la sfida decisiva contro lantus Quella contro lantus sarà una partita cruciale.