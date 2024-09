Incidente stradale in Egitto feriti anche turisti salernitani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCi sono deiresidenti ad Albanella, negli Alburni, in provincia di Salerno, tra i nove italiani rimastiin unche ha coinvolto un busco con a bordo 40 persone che si è ribaltato in autostrada, in. Tra gli italiania bordo del bus, due sono abbastanza gravi e sono stati ricoverati in terapia intensiva.lievemente gli altri passeggeri che sono stati ricoverati in ospedale. L’è avvenuto sabato tra le 19.30 e le 20: i, alloggiati a Sharm el-Sheikh, avevano appena concluso una gita di un giorno al Cairo e stavano tornando verso i loro alberghi all’estremità sud della penisola del Sinai quando il bus a bordo del quale viaggiavano 9 italiani, 11 turchi, 2 britannici, 21 russi, si è ribaltato in autostrada, forse per evitare lo scontro con un bus.