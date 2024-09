Il padel per rinascere | la rivincita di Monica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 16 settembre 2024) Quella diVittiglio è una storia eccezionale. Si legge a ritroso, partendo dall'argento nelai Campionati Europei per trapiantati dello scorso luglio, incredibile traguardo di un percorso iniziato nel dramma cinque anni prima, con la dialisi e la lunga permanenza in lista d'attesa, seguita dall'Unità operativa di nefrologia e trapianti dell'ospedale San Camillo Forlanini, diretta dal professor Paolo de Paolis. Una vicenda in cui la caparbietà si incrocia con la speranza, che nel giro di pochi mesi l'ha portata a un risultato sportivo inimmaginabile, ma soprattutto le ha offerto un appiglio nelle difficoltà. «A volte la testa è più forte del fisico - assicura - e lo sport diventa una sfida con te stesso per affrontare la malattia. È un messaggio che voglio trasmettere a chi si trova a fronteggiare ostacoli come la dialisi».