Il bergamasco David Fiordigiglio in tv con Oggi cucino con lo chef

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nuova esperienza televisiva per il brillante. Da lunedì 16 settembre sarà protagonista di “con lo”, nuova trasmissione in onda ogni lunedì alle 22 su Food Network e on demand su Discovery+. In questo programma risponderà alla richiesta di una persona che, in vista di un pranzo o una cena importante, vuole stupire i suoi ospiti con piatti darealizzati a casa propria. Con il suo trolley “magico” – che contiene tutti gli ingredienti necessari per realizzare le ricette –raggiungerà il padrone di casa per preparare, con il suo aiuto, un full menù di tre portate, due salate e una dolce: piatti creativi e gustosi che, con il tocco finale dello, saranno ancora più scenografici.