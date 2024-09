Guardie Ittiche Fipsas controlli a 360 gradi fra Sabaudia e Terracina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – Domenica mattina, si è svolta un’importante e articolata operazione di tutela ittico-ambientale nel territorio delle Provincia di Latina tra i Comuni di-Pontinia. LeRegionali –, hanno effettuatonel Parco Nazionale del Circeo () lago di Caprolage, dove alcuni pescatori, fuggendo, lasciavano a terra attrezzature non conformi alla pesca sportiva. Veniva effettuata anche una segnalazione alle autorità competenti per la formazione, nel lago, di un’insolita schiuma bianca. Nel comune divenivano fermati e sanzionati, nove pescatori stranieri per un totale di euro 1.200. Tutto il pescato illegale, circa 22 kg veniva fatto reimmettere accuratamente nel fiume Ufente (Carpe, Carassi e Pesci Gatto).