Firenze un libro dedicato ai condottieri di Paolo Uccello e Andrea del Castagno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024- Esce in libreria, dopo il recente restauro, il volume “La spada e la memoria. Giovanni Acuto e Niccolò da Tolentino: idel Duomo difra storia, arte e conservazione”ai celeberrimi affreschi realizzati dadelnel Duomo di. Il, a cura di Lorenzo Fabbri, è un progetto dell’Opera di Santa Maria del Fiore realizzato con il sostegno di American Express (che ha finanziato anche l’intervento sulle due opere) per le edizioni Officina libraria. Nel volume sono presentati per la prima volta i risultati delle indagini diagnostiche e le complesse vicende conservative che li hanno caratterizzati nel corso dei secoli.