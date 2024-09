Fedez a Ozieri è polemica | stavolta non c’entra l’autotune ma la morte di un bimbo di soli 9 anni

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 16 settembre 2024) Quello che è successo aè inimmaginabile, ma cosa? Il rapper è finito in un’enormeper via di un fatto di cronaca che ha scosso tutti. Il 14 settembre 2024,si è esibito sul palco di, nella provincia di Sassari. Solo poche ore prima del suo concerto, però, una terribile notizia ha sconvolto la zona: Gioele, un bambino di 9, è morto tragicamente, schiacciato da una porta da calcio in un campetto nel quale si trovava. La festa di paese, doveera ospite, non è stata revocata e in circa 15mila – stando alle parole del cantante – sono accorsi per vederlo cantare dal vivo. Dopo la sua performance, però, l’ex marito di Chiara Ferragni è stato travolto dalle polemiche per non aver portato rispetto a una tragedia di tale portata.