F1 ufficiale | i test pre-stagionali 2025 in Bahrain

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) La Formula 1 e la Fia, l’organismo di governo del campionato, hanno annunciato che sarà ilInternational Circuit ad ospitare la tre giorni dipre-nel, in programma il 26, 27 e 28 febbraio. Dal 2009, il circuito ha ospitato sei diverse occasioni dipre-, permettendo ai team di F1 di raccogliere il massimo dei dati per la stagione successiva. Presente nel calendario dal 2004, il Bahrein è stato il primo luogo del Medio Oriente a ospitare una gara di F1 e ha festeggiato il suo 20° anniversario con l’edizione del 2024 dell’evento. La stagionedi Formula 1, che segnerà il 75° anno del Circus, si svolgerà in 24 round e inizierà con il Gran Premio d’Australia, in scena dal 14 al 16 marzo, e si concluderà con il Gran Premio di Abu Dhabi, in programma nel weekend dal 5al 7 dicembre.