Emmy Awardsa Los Angeles 76ma edizione

(Di lunedì 16 settembre 2024) 7.00 'Shogun' è la miglior serie drammatica dell'anno. La produzione Hulu-Disney+ era la favorita per il premio più prestigioso degli'Oscar della tv',e incassa 18 premi. I suoi protagonisti Hiroyuki Sanada e Anna Sawai hanno vinto come miglior attore e attrice principali in una serie drammatica.Steven Zaillian vince per la miglior regia della minisereie 'Ripley',girata in Italia. 'Hacks'ha battuto la favorita'The Bear' nella categoria della miglior sceneggiatura in una serie comica.Miglior miniserie dell'anno è 'Baby Reindeer'.