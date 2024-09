Dall’Iva all’Irpef tutte le scadenze del 16 settembre il lunedì nero delle tasse

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 16 settembre 2024)16è un giorno diper le aziende e le partite Iva che devono versare diverse. Si tratta di unagiornate più ricche didell’anno, al rientro dalla stagione estiva. Le imposte da versare vannoall’Irap, passando per l’Irpef, l’Ires, ma anche l’Imu,con termine la giornata di oggi. Non soloperò: anche altreamministrative incombono su partite Iva e aziende italiane. C’è la comunicazioneoperazioni tranfrontaliere per l'”Esterometro”, ma anche quella per le fatture elettronicheoperazioni transfrontaliere dell’ultimo mese. Una guida a tutti gli obblighi fiscali della giornata di oggi.ledel “16sarà una giornata di adempimenti e pagamenti per molte partite Iva e imprese italiane.