Cremonese la testimonianza del direttore Giacchetta alla cena di MEDeA | la lotta alla malattia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ilsportivo grigiorosso Simoneè intervenuto in occasione della “Serata dei Cinquecento” organizzata al campus Santa Monica dell’Università Cattolica per il ventesimo anniversario della Onlus, nata per raccogliere fondi a sostegno dei pazienti oncologici. Il ds della Cremo ha portato sul palco la propria esperienza con la, diffondendo un commosso messaggiopositività nei confronti di chi si trova ad affrontare questi ostacoli e dei propri cari: “tre anni dopo aver chiuso una carriera di oltre vent’anni da calciatore senza gravi infortuni mi è stato diagnosticato un ospite indesideratocolonna vertebrale. Le aspettative non erano positive, anzi: in quel momento, la mia vita è cambiata – racconta-.