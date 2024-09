Chi sono gli ex di Shaila Gatta | Amori tossici che mi hanno distrutta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Mi diceva di non sorridere perché avevo i denti brutti”, cosìa Novella 2000. Il tema è quello delle ‘relazioni tossiche‘. L’ex concorrente di Amici ed ex velina di Striscia la Notizia ha spiegato di esser uscita, dopo 5 anni molto complicati, da un amore che le stava facendo perdere fiducia in sé stessa. Pochi complimenti, tante critiche ed imposizioni che l’avrebbero fortemente scossa: “Gli uominiuna palla al piede, nemici dell’evoluzione professionale ed esistenziale della propria donna – ha detto -. Ho avuto un fidanzato che mi usò violenza fisica e morale. La maggior parte dei suoi discorsi era volta a svilirmi e a minare la mia femminilità, come quando mi diceva di non sorridere perché avevo ‘denti brutti’, o ancora che nella vita non avrei mai fatto strada”, ha spiegato