Cade da Cavallo e Finisce in Ospedale | 17enne Soccorsa in Elicottero

(Di lunedì 16 settembre 2024) L'Aquila - L'incidente in un maneggio ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza per il trasporto della giovane al pronto soccorso. Nel pomeriggio di ieri, una ragazza di 17 anni è stata protagonista di un incidente mentre si trovava presso un centro ippico locale. La giovane, che era al maneggio per trascorrere del tempo con la famiglia, è caduta rovinosamente dadopo aver montato l'animale. Subito dopo la caduta, il personale del maneggio e altri visitatori hanno prestato i primi soccorsi e hanno allertato il 118, che ha inviato un’eliambulanza per un rapido intervento. I sanitari, una volta giunti sul posto, hanno fornito le prime cure alla giovane e hanno deciso di trasferirla all’San Salvatore dell’Aquila. Presso il pronto soccorso dell’, i medici hanno avviato una serie di accertamenti e tenuto la ragazza sotto attento monitoraggio.