Bianca Balti ha un tumore alle ovaie al terzo stadio | operata d’urgenza si racconta Mi aspetta un lungo viaggio

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 16 settembre 2024)è stata ricoverata domenica scorsa in ospedale e di lì a poco è arrivata la diagnosi di: cosa è successo? Tutto è iniziato con dei dolori addominali sospetti, che successivamente, purtroppo, si sono rivelati essere unallo3C; la modella è statae – per fortuna – l’intervento ha avuto esito positivo. Via Instagramhato il suo percorso degli ultimi giorni. Ovviamente in questo periododovrà affrontare diversi trattamenti, fra cui la chemioterapia, per poter tornare finalmente in forma. Nonostante tutto, però, nei post condivisi sul suo profilo Instagram, la si vede sorridere felice al fianco delle amiche di sempre.