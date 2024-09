Antonio Ornano Lella Costa Filippo Caccamo e i PanPers in scena al Gavazzeni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Seriate. Nuove serate di divertimento e riflessione in programma al cineteatrodi Seriate da dicembre 2024 a marzo 2025. Le prevendite dei biglietti sono già iniziate alla biglietteria del teatro, in via Carlo Cattaneo 1 a Seriate, e su ticketone.it. Appuntamenti da non perdere con(6 dicembre), Marta e Gianluca (31 gennaio),(21 febbraio),(7 marzo) e i(14 marzo). – 6 dicembre 2024, ore 21in “Maschio caucasico irrisolto”porta al cineteatrodi Seriate lo spettacolo “Maschio caucasico irrisolto”.