Andare avanti con questa vita è molto difficile A Urbino chiude uno dei ristoranti più amati della città | ecco perché

(Di lunedì 16 settembre 2024) La laconica comunicazione social con cui Tiziano Rossetti ha annunciato la chiusura del suo Angolo Divino entro la fine del 2024 è in realtà un fulmine a ciel sereno. La nostra prima preoccupazione è stata cercare di capire dalla viva voce dello chef riminese, oramai marchigiano d’adozione, i motividecisione di terminare il suo progetto "solista" nelladucale. L'Angolo Divino di. La storia del patron Tiziano Rossetti Tiziano non è un professionista di prima pelo, ma vanta un nutrito curriculum. Inizia da giovanissimo nelle cucine dell’hotel Des Bains di Riccione accanto al conterraneo Gino Angelini che seguirà poi anche in una delle sue avventure negli Stati Uniti. L’altra figura fondamentale per la sua formazione è rappresentata da Gualtiero Marchesi, rettore dell’Alma durante il periodo che vede Rossetti impegnato nell’insegnamento.