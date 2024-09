Usare Internet durante un volo si può | abbattuto l’ultimo tabù dei viaggi aerei internazionali E in Italia?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) “Siete pregati di spegnere tutti i dispositivi elettronici e mettere il cellulare in modalità aereo”. Quante volte abbiamo sentito, prima di partire per un lungoo, queste semplici parole degli assistenti di? Eppure il divieto diuna crociera in alta quota sarà presto. Anzi, in realtà è già successo. Delta Air Lines ha iniziato a offrire Wi-Fi gratuito inl’anno scorso, utilizzando Viasat, un rivale di Starlink. Hawaiian Airlines utilizza Starlink per il serviziogratuito sui voli Airbus A321neo tra le Hawaii e la terraferma degli Stati Uniti. United pianifica un lancio più aggressivo sulla sua flotta di oltre 1.000United e United Express.