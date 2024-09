Traffico Roma del 15-09-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto rallentamenti e Code in direzione die sono segnalate sulla via Pontina tra Pomezia e Castel di Decima rallentamenti per i rientri in anche sulla diramazione dinord tra Castelnuovo di Porto è Settebagni che arriva dall’Abruzzo invece sulla A24 incontra code alla barriera diEst proseguendo poi turbano della stessa autostrada si incontrano code per incidente tra l’uscita fiorentini e la tangenziale est sulla tangenziale è ilcode lungo via del Foro Italico Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salariarallentato anche sulle due carreggiate del raccordo anulare tra le uscite Laurentina e Casilina e poi tra la Flaminia e la sala in carreggiata interna ed infine abbiamo rallentamenti versoanche sulla A1 LaNapoli tra Colleferro e Valmontone bene questa la situazione al momento dei ...