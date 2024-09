Tajani | Mai ascoltato dai Berlusconi una parola contro Meloni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 15 settembre 2024) AGI - L'intra Marinae Mario Drgahi? "Si tratta del capo di una grande azienda che incontra l'autore di un importante documento sulla competitività. Non mi sembra sia una grande notizia". Antonio, intervistato da La Stampa, getta acqua sul fuoco dei retroscena e osserva che "Draghi, immagino, farà vari incontri di questo tipo. Nessuno si deve preoccupare". A chi gli fa osservare che i rumors raccontano però una famigliascontenta del governo, il vicepremier e leader FI risponde dicendo: "Non è cosi', le assicuro". "Parlo spesso con loro e - aggiunge - non ho maiunaGiorgia. D'altronde una grande impresa ha una naturale propensione alla stabilita' politica".