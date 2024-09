Spettatore travolto durante una gara automobilistica è grave

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Unoè statoda un'auto in un incidente avvenutola Pedavena-Croce d'Aune, unain salita che si svolge nel bellunese. L'uomo è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale di Treviso. I soccorsi sono stati immediati, grazie alla presenza lungo il percorso, come da regolamento, di sanitari e vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato all'ospedale con l'elicottero del Suem 118, mentre la, alla 40/a edizione con circa 180 vetture in concorso, è stata sospesa.