Spari nel golf club in cui si trovava Trump l’ex presidente è al sicuro

(Di domenica 15 settembre 2024) «Donaldè aldopo che alcunisono esplosi nelle sue vicinanze». Lo ha fatto sapere il direttore della comunicazione della campagna del candidato repubblicano, Steven Cheung, dopo che si è avuta la notizia di alcunineldela West Palm Beach, in Florida, mentre lui giocava asta bene e non è stato colpito dagli. Ma non ci sono altri dettagli e non si sa chi ha sparato. A quanto riporta la Cnn, citando «fonti informate», le autorità ritengono che fosse effettivamente Donaldl’obiettivo dell’individuo armato. Due funzionari statunitensi, che hanno parlato con Associated Press, hanno detto che la persona sospettata di aver sparato, che poco dopo è fuggita su un Suv, è stata arrestata.