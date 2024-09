Messner e il traguardo delle 80 candeline | Ma non voglio feste

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) "Compio 80 anni, è un dato di fatto con il quale posso vivere benissimo. Non c’è altro da aggiungere". Taglia corto Reinhold, lo scalatore altoatesino re degli ottomila, a un passo – tra due giorni –80. Martedì non ci sarà nessuna grande festa,brinderà in una baita con la moglie. È stato il primo a scalare tutti le 14 vette oltre gli ottomila metri e in più senza l’ausiliobombole d’ossigeno. "Ho sette vite, come un gatto", scherzava in occasione del suo settantesimo compleanno, facendo riferimento ai diversi periodi della sua vita: scalatore su roccia, alpinista, avventuriero dei deserti, eurodeputato verde, autore di libri, regista di film, fondatore di musei. Negli ultimi tempiè molto più presente sui social.