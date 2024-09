Marelli | Monza-Inter Pairetto fa un grave errore! Una spiegazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024), match valevole per la quarta giornata di Serie A, si è chiuso sul risultato di 1-1 all’U-Power Stadium. Sigla il vantaggio Dany Mota mentre i nerazzurri acciuffano il pareggio con Dumfries.a DAZN èvenuto per sottolineare undinel finale di partitaè terminata sul risultato di 1-1 e succede tutto nel secondo tempo: Dany Mota porta in vantaggio i brianzoli all’81’ mentre Denzel Dumfries replica all’88’. Luca, ex arbitro ed esperto di moviola su DAZN, sottolinea undell’arbitronei minuti di recupero: «È una partita in cui c’è stata una buona direzione, peccato per l’moltocommesso al 94?».