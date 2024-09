LIVE F1 GP Azerbaijan 2024 in DIRETTA | Piastri passa Leclerc ed è in testa alla gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) LA GRIGLIA DI PARTENZA Giro 22/51 In un secondo sono racchiusie Perez. Lotta bellissima. Giro 21/51sta facendo lo sforzo di rimanere in zona DRS con, non affonda il ferrarista. Giro 20/51 Con la gomma bianca fa fatica la Ferrari, anche Perez guadagna su. Giro 20/51 Gran sorpasso di Oscar! In fondo al rettilineo è andato all'interno e ha affondato il colpo. Oradeve inseguire. Giro 19/51 Perez adesso fa un po' più di fatica ed è a due secondi dadeve difendersi. Giro 18/51adesso sembra più veloce died è in zona DRS. Giro 18/51 Rientra ai box anche Carlos Sainz,torna ad essere leader della. Giro 17/51 Pit stop perveloce, rientra in seconda posizione davanti ad Albon.