LIVE Ciclismo Europei 2024 in DIRETTA | si parte alle 12 45 Jonathan Milan sfida Van der Poel e Pedersen

(Di domenica 15 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30 Ci proveranno sicuramente Mathieu Van dere Mads: entrambi i corridori vorranno fare una corsa dura nel tentativo di sfiancare i velocisti. I principali favoriti sono Olav Kooij, Tim Merlier e Jasper Philipsen. L’Italia punta tutto su: l’azzurro è in un grande stato di forma e va alla caccia di un importante piazzamento. Gli altri azzurri in gara (Edoardo Affini, Davide Brini, Mattia Cattaneo, Simone Consonni, Mirco Maestri, Jacopo Mosca e Matteo Trentin) dovranno essere bravi a pilotarenelle ultime fasi di gara e a non farsi sorprendere su eventuali attacchi. 12.25 Le caratteristiche del percorso sono favorevoliruote veloci che sperano di giocarsi il titolo di campione d’Europa nella volata finale.