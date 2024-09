LIVE Ciclismo Europei 2024 in DIRETTA | Milan non concretizza il lavoro dei compagni Oro per Merlier

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.29 La vittoria di Timguadagna ancora più valore se si considera la foratura avuta dal belga a circa 100 chilometri dall’arrivo. Il belga è riuscito a rientrare in gruppo nonostante i diversi attacchi e nella volata è riuscito a farsi strada da solo trovando un varco sulla destra. 17.27 L’Italia non è riuscita a vincere ma ildegli azzurri è stato perfetto. Trentin ha coperto bene a 110 km dall’arrivo entrando negli attacchi di Van der Poel e Pedersen. Una volta ricompattato il gruppo Affini, Cattaneo e Maestri hanno lavorato prima per rientrare sui fuggitivi e poi per portare alla volata finale il proprio capitano pilotato da Consonni e Ballerini. 17.25 Volata lunga dell’Italia conche è rimasto chiuso all’interno e non è riuscito a superare Bittner.