Lindstrom fa fatica anche all’Everton un solo match da titolare contro un club di Serie D inglese

(Di domenica 15 settembre 2024) Jesperstando. Il danese si è trasferito in Inghilterra quest’estate dopo una sola stagione al Napoli in cui, nonostante sia stato acquistato per 25 milioni, non ha convinto la società a tenerlo; compliceil poco minutaggio concessogli durante l’anno. Mapare non sia tra i calciatori più importanti della rosa. Finora 4 presenze per lui ma ungiocato 90 minuti, quello con la seconda squadra ad agostoil Tranmere Rovers. In campionato conta 2 presenze su quattro partite giocate dalla sua squadra;il Tottenham ha giocato 33 minuti e ieril’Aston Villa è subentrato per 9 minuti di gara. In Carabao Cup, invece, è partitoil Doncaster Rovers,di League Two () ma dopo 67 minuti ha lasciato il campo.