Le toghe politicizzate? Si candidino con la Salis Matone a valanga E il Pd tira in ballo la Rai

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 15 settembre 2024) Il caso Open Arms, con la richiesta dei pm di sei anni di carcere per Matteo Salvini, indigna il centrodestra, La stessa premier Giorgia Meloni che è intervenuta definendo la mossa della Procura di Palemro come "Incredibile" e un "pericoloso precedente". Oggi è arrivata la risposta dell'Anm, l'associazione nazionali magistrati, che ha parlato di "pressioni" e "reazioni scomposte" dal governo. Insomma, è vietato parlare delle decisioni della magistratura. "L'Anm è il lupo vestito da agnello: a non rispettare la divisione dei poteri è certa magistratura politicizzata che da decenni avvelena il dibattito pubblico e influenza la storia di questo paese. Se qualche magistrato desidera far politica per abbattere i confini, può sempre candidarsi insieme" a Ilaria, dichiara il deputato della Lega ed ex magistrato Simonetta