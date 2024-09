L’amore contro la Sla Lara e Maurizio | Da 30 anni insieme affrontiamo pure questa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Fermo, 15 settembre 2024 – Ci sono situazioni che tagliano la vita in due, che cambiano tutte le prospettive, che tracciano una linea netta tra ciò che è stato e ciò che sarà da oggi in poi, consapevoli che il dopo non sarà più come il prima. È successo così nella vita diCruciani, classe 1971. L’uomo nel corso del 2020 ha cominciato ad avere problemi con il linguaggio, non riusciva più a parlare bene e nemmeno a deglutire. Sintomi strani e preoccupanti, che hanno dato il via a una lunga serie di analisi. Sono cominciate le visite, le ricerche, poi dopo un anno, nel 2021, l’arrivo della diagnosi fatta dalla neurologia di Fermo:aveva la Sla, a soli 50. Un uomo capace di un sorriso che contagia tutti, che aveva ancora tante passioni e tante cose ancora da fare.