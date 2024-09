La nuova Officina Badoni Da fabbrica a fucina di idee

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Da più importantedel Lombardo Veneto del XIX secolo a casa dei giovani edi. È la, il regalo della Fondazione comunitaria Lecchese, la prima e più longeva fondazione comunitaria d’Italia, ai lecchesi per il 25esimo compleanno. L’, svelata nei giorni scorsi, è stata realizzata nell’unico immobile superstite del complesso industriale “Antonio“, costruito tra il 1842 e il 1844 al posto di un vecchio mulino, trasformato in un edificio neogotico per diventare prima una fonderia da ghisa e poi un stabilimento per costruzioni meccaniche. Tutto il resto attorno è stato demolito nel 1992 per realizzare un condominio. Il suo destino ero lo stesso, ma nel 1999 il provvidenziale vincolo della Soprintendenza lo ha salvato dalla devastante politica urbanistica dell’epoca.