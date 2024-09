I ghiacciai sono in coma irreversibile | ecco perché i giganti bianchi spariranno entro il 2100

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 15 settembre 2024) Conclusa la V edizione della “Carovana dei”, la campagna internazionale di Legambiente che ha diffuso i risultati. Dal 5 agosto al 9 settembre Legambiente, in collaborazione con Ciara Italia e Comitato Glaciologico, ha realizzato 7 tappe lungo l’arco alpino. 12 iosservati speciali: 10 in Italia e 2 all’estero. Dalo della Mer Del Glace sul Monte Bianco, che in 174 anni ha perso 300 metri di spessore, all’altezza della stazione Montenvers, alo di Flua, sul Monte Rosa, estinto dal 2017. Il bilancio parla diin sofferenza o estinti. La previsione è cheil, con un riscaldamento globale di 2,7 gradi, l’Europa centrale rischia di perdere il 100% della copertura glaciale. La Carovana dei(LEGAMBIENTE FOTO) – cityrumors.