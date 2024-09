GP Montreal 2024 oggi | orari percorso programma tv favoriti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Nuovo appuntamento ciclistico in Canada, che funge da preparazione per il Mondiale di Zurigo. Il GP dipromette di regalare parecchie emozioni con il suosenza praticamente un metro di pianura, assai simile ad una delle grandi classiche fiamminghe.Gara dura con 4500 metri di dislivello, con i corridori che affronteranno diciassette giri di un circuito di 12,3 chilometri. Sono quattro le salite da affrontare in questo tracciato,  la Côte Camillien-Houde (1,8 km all’8%), la Côte de Polytechnique (780 m al 6%, max. 11%), lo strappo di Pagnuelo (534 m al 7,5%) e la salita di Avenue du Parc (560 metri al 4%). Come sempre, la gara si rivela essere favvero dura. ALTIMETRIARivedremo in azione Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), tornato alle corse due giorni fa in Quebec con il settimo posto.