Dieci notti con Biagio Antonacci al Vittoriale | Il Vate le onde e l’omaggio a Lucio Dalla

(Di domenica 15 settembre 2024) Memento audere semper. E ala voglia di osare non manca di sicuro nell’affrontare peril pubblico deldegli Italiani con lo spirito delnell’aria e la luna del Garda sulle spalle. “Clausura, fin che s’apra - Silentium, fin che parli” c’è scritto nell’eremo dannunziano sul battente della porta del pronao. E l’uomo di “Iris (tra le tue poesie)” dice che l’idea di bussare gliel’ha suggerita fin da bambino l’immagine leggiadra del lanciere, del bersagliere, dell’ardito, dell’aviatore, del Principe di Montenevoso. Uno per cui il cielo è sempre stato aeronautico come i sogni che ci stanno dentro., tre anni fa aveva messo in agenda 20 concerti al Teatro Carcano di Milano, poi però ci ha pensato la pandemia a rimischiare le carte. Ora ci sono queste 10all’Anfiteatro delche la vedono in scena dal 17 al 29 settembre.