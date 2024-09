Cercatrice di funghi pavese trovata morta nel bosco | fatale la caduta in un canalone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Zavattarello (Pavia), 15 settembre 2024 - Era originaria di Zavattarello, anche se residente in Portogallo, la donna di 69 anni dispersa nei boschi del Piacentino. Il corpo ormai privo di vita è stato trovato nella mattinata di oggi, domenica 15 settembre, individuato dall'elicottero in unnella zona di Ottone, in provincia di Piacenza. Due squadre del Soccorso alpino, della Stazione Monte Alfeo, hanno quindi raggiunto il luogo del ritrovamento per la messa in sicurezza e consentire così la rimozione del corpo, dopo la constatazione del decesso da parte del medico. Le ricerche erano scattate nel pomeriggio di ieri: la donna, insieme a quattro amici appassionati di, aveva raggiunto la frazione Toveraia, dove era stata lasciata l'auto. I fungaioli si erano quindi divisi, d'accordo di ritrovarsi per mezzogiorno.