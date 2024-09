Brizzi all’Ultravox Reading e concerto per Jack Frusciante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) È stato uno dei casi letterari di fine millennio, un romanzo generazionale intriso di rock e ribellioni adolescenziali. A trent’anni dalla pubblicazione di ’è uscito dal gruppo’, Enricotorna a raccontare la storia del vecchio Alex e della splendente Adelaide, così come avveniva nel 1994. Lo scrittore bolognese sarà stasera alle 21(Parco della Tinaia alle Cascine con ingresso libero), per unche lo vedrà al fianco della band The Perfect Cousins. Un tour celebrativo che precede di pochi giorni l’uscita di ’Due’ (HarperCollins Italia), sequel di ’è uscito dal gruppo’ in cui Enricoriannoda i fili tra Alex e Aidi.