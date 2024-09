Anticipazioni La Promessa Puntate Spagnole | Catalina Innamorata Di Adriano!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 15 settembre 2024)Ladecide di lasciare Pelayo dopo aver scoperto i suoi inganni. L’arrivo disembra destinato ad aprire nuovamente il suo cuore! Laprosegue e, nel corso delle, arriverà un colpo di scena che riguarderà la vita sentimentale di. Quest’ultima conoscerà, verso cui inizierà a provare qualcosa, dopo aver chiuso con Pelayo che l’ha ripetutamente ingannata. Ma ecco che cosa sta per succedere.Lalascia Pelayo! Nel corso dellein onda in Italia, i telespettatori stanno assistendo all’inizio della storia d’amore trae Pelayo. Inizialmente uniti dal lavoro per il business delle marmellate, i due intraprendono una relazione e continuano a lavorare insieme, sempre più uniti.