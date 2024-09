Utile per ricostruire le ultime ore | recuperato il sistema di videosorveglianza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 14 settembre 2024) È statol'impianto didel veliero Bayesian, naufragato nella rada di Porticello, a Santa Flavia (Palermo), a causa di una tempesta, alle 4 del mattino del 19 agosto. A smontare e a riportare in superficie gli apparati di registrazione, dai 50 metri di profondità in cui si trova il relitto, sono stati i sommozzatori della Marina militare, che hanno informato la procura di Termini Imerese (Palermo) che coordina l'inchiesta della Guardia costiera sul naufragio colposo e sull'omicidio plurimo colposo delle sette persone che hanno perso la vita nella tragedia. Tre gli indagati: il capitano neozelandese James Cutfield e i britannici Tim Parker Eaton, direttore di macchina, e Matthew Griffiths, marinaio di guardia in plancia la notte del disastro.