Ucraina Biden | Putin non vincerà Casa Bianca | Nessun annuncio su armi Usa contro Russia

(Di sabato 14 settembre 2024) (Adnkronos) – Sostegno incrollabile all’la, fino alla sconfitta di Vladimirnella guerra, ma gli Stati Uniti per ora non modificano la propria linea: i missili Atacms a lungo raggio, forniti a Kiev non potranno essere usati, almeno per ora, per colpire obiettivi in territorio russo. A Washington va in scena l’intra il presidente americano Joee il premier britannico Keir Starmer, i principali sostenitori del paese guidato da Volodymyr Zelensky. “non prevarrà”, ha dettoall’inizio dei colloqui con il premier britannico. Usa e Regno Unito hanno appena inviato un nuovo pacchetto di aiuti. Londra, in particolare, si è ulteriormente impegnata a fornire missili Storm Shadow, che hanno una gittata di almeno 250 km e possono colpire basi e depositi russi ben oltre il confine.