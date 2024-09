Trenitalia addio al check-in per i biglietti digitali dei regionali dal 21 settembre | cosa cambia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 14 settembre 2024) Dal 212024, il biglietto digitale per i trenisarà automaticamente validato, eliminando la necessità di fare il-in online. Il sistema di validazione deiera stato introdotto nell’agosto 2023 e, dopo un periodo di tolleranza, a partire da gennaio 2024 i controllori diavevano iniziato a multare i passeggeri che non effettuavano il-in. Tuttavia, questa procedura aveva sollevato numerose proteste, poiché i viaggiatori la trovavano scomoda, complicata e poco utile.si dovrà fare adesso In un comunicato del Gruppo delle Ferrovie dello Stato italiane si annuncia che, a partire dal 212024, isaranno automaticamente convalidati dal sistema all’orario di partenza programmata.