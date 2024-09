Traffico Roma del 14-09-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazioneservizi per la mobilità da oggi a lunedì per lavori infrastrutturali nella stazione Tuscolana i treni delle linee regionali fl1 fl3 fl5 Leonardo Express avranno variazioni al programma di circolazione i dettagli sul sito trenitalia.com nella pagina dedicata alla regione Lazio le altre notizie in Piazza Bocca della Verità oggi pomeriggio dalle 16 si svolgerà una manifestazione per ricordare l’uccisione di massa amini in Iran per quel che riguarda la viabilità previsti divieti di sosta sulla piazza con possibili chiusure In collaborazione con Luce Verde infomobilità