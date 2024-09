Tarquinia | 74enne investita e uccisa da un mezzo pesante conducente in fuga

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2024) Tragedia aLido Questa mattina aLido, in provincia di Viterbo, una donna di 74 anni è deceduta dopo essere statada unche non si è fermato a prestare soccorso. La dinamica dell’incidente La vittima, una signora romana in vacanza con il marito, sarebbe stata trascinata per quasi cento metri dal veicolo. Alcuni testimoni riferiscono di aver visto un furgone di colore chiaro con una grossa scritta sulla fiancata, mentre altri parlano di un. Intervento dei soccorsi I sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente sul posto, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Indagini in corso La polizia del commissariato die la polizia stradale stanno indagando sull’accaduto. Secondo alcune fonti, gli inquirenti avrebbero già individuato ilcoinvolto e il