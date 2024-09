Sostituita la flotta degli scuolabus a Latina | sono ibridi ed elettrici il Comune punta su sostenibilità e inclusione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 14 settembre 2024) A partire dal prossimo 23 settembre, entreranno in servizio i nuovi mezzi di trasporto scolastico a basse emissioni nel. L’annuncio arriva dall’assessore ai Trasporti, Gianluca Di Cocco, che ha comunicato la sostituzione completa delladi, con tre nuovi veicolie cinquedestinati anche al trasporto di persone con disabilità. Trasporto sostenibile per gli studenti I tre, capaci di ospitare fino a 45 studenti ciascuno, e i cinque mezzi, progettati per garantire l’accessibilità a persone con disabilità,parte di un progetto volto a ridurre l’impatto ambientale del trasporto scolastico. “Questa iniziativa – ha spiegato Di Cocco – risponde alla necessità di un servizio più efficiente e rispettoso dell’ambiente, migliorando anche l’accessibilità per chi ha esigenze speciali.