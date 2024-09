Re Carlo ultime notizie Il compleanno più triste di suo figlio Harry

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 14 settembre 2024) Il 15 settembrecompie 40 anni e nessuna delle persone cui tiene di più sarà con lui. Non ci sarà suo padre, non ci sarà suo fratello William. E pare che anche Meghan Markle lo lascerà solo per il weekend. Undominato da solitudine ezza che non potranno essere lenite nemmeno dal mega party che è stato organizzato in suo onore nella villa di Montecito. Re, ildiè un problema Re, ancora in cura per il cancro, pare abbia perso ogni speranza di riconciliarsi condopo che ilnon si è degnato di raggiungerlo lo scorso agosto a Balmoral. Fonti vicine al Sovrano raccontano cheè terrorizzato ogni volta chegli telefona. Ormai non gli risponde nemmeno, perché sa che la conversazione finirà per vertere sul problema della sicurezza.