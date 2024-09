Promozione Marina in vantaggio la Fermignanese pareggia | poi la fase difensiva ospite fa la differenza

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 14 settembre 2024) Pierandrei porta inla formazione di Profili, Patarchi ristabilisce la parità. Sul finale gli assalti degli uomini di Pazzaglia sono tutti ben controllati VALLESINA, 14 settembre 2024 – Dopo una primadi studio al 15? ilpassa con Pierandrei ben servito. Poco dopo l’attaccanteva vicino al raddoppio parato da Marcantognini. Lasi scuote e al 24? trova il pareggio con un colpo di testa di Patarchi su punizione ben calciata da Lucciarini. Nella ripresa al 20? Ogiesoba manda a lato e gli ospiti poco dopo devono rinunciare per infortunio a Pierandrei e Daidone. Sul finale la buona organizzazionedelporta a casa un importante risultato. U.S.: Marcantognini, Santi, Mariotti, Giovanelli, A. Fraternali, Patarchi, Cantucci (Garota), Lucciarini (Bozzi), L. Fraternali, Izzo (Patrignani), Saidykhan. All. Pazzaglia.