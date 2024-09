Nuova Ford Puma 2026 | stile Mustang e solo elettrica?

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di sabato 14 settembre 2024) Tornata a listino nel 2019, dopo la breve parentesi di auto sportiva di fine anni ’90 ed inizio anni 2000, lapuò essere considerata a tutti gli effetti la best seller della Casa americana in Europa con numeri che hanno soppiantato modelli come la Fiesta e la Focus. Sono oltre 130 mila le unità immatricolate nel Vecchio Continente negli anni 2021 e 2022, come mostrato nel seguente istogramma ripreso dal sito carsalesbase: Ora è in progetto una seconda generazione che potrebbe arrivare entro la fine delbasata su un nuovo pianale. Stando a quanto riportato dalla rivista Autocar, i piani del brand americano prevedono l’arrivo di alcuni modelli compatti dalin poi, tutti basati su unapiattaforma. Lo sviluppo dellaarchitettura è stato affidato ad Alan Clarke, ex ingegnere Tesla.