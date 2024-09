Manchester City di misura prima dell’Inter | decide super Haaland

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) Ilpassa die in rimonta contro il Brentford nella sfida di Premier Leaguedel debutto contro l’Inter in UEFA Champions League. Un 2-1 deciso dal solito Erling. VITTORIA DI– Ilottiene una vittoria in rimonta contro il Brentford nella gara di Premier League alle porte del debutto in UEFA Champions League contro l’Inter. Non si mettono però benissimo le cose per la squadra di casa, che dopo un solo minuto passa in svantaggio grazie alla rete di Wissa. A questo punto, però, si scatena il solitoErling. Al 19? il norvegese pareggia i conti trovando la rete dell’1-1. Al 32?, poi, l’attaccante sigla anche il gol della doppietta personale, direttamente da assist del portiere Ederson.