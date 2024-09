Le ragazze amaranto pronte alla prima trasferta | sfida alla Vis Mediterranea

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 14 settembre 2024) Lesi preparanoseconda giornata di Serie B, con la lorodella stagione. L’avversaria sarà la Vis, squadra della provincia di Avellino, al suo debutto in Serie B dopo aver vinto il girone C della Serie C, superando di soli tre punti il Frosinone. La Visha avuto un inizio di campionato difficile, perdendo 1-0 sul campo contro il Genoa nellagiornata. Tuttavia, la sconfitta è stata trasformata in un 3-0 a tavolino a causa di alcune irregolarità nella partecipazione delle giocatrici campane. In Coppa Italia, la squadra ha superato il Pavia Academy ai rigori, ma si è fermata ai sedicesimi, sconfitta nel derby contro il Napoli. Per l’Arezzo, l’inizio di stagione è stato ottimo, con due vittorie consecutive, entrambe contro squadre ostiche.