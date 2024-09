La famiglia Gonzaga rivive a palazzo ducale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Un campo giochi per divertirsi, ma anche per imparare la storia, magari vivendola in modo diretto, attraverso una rievocazione che rispecchia molto la realtà. È stata l’idea proposta al campo estivo della polisportiva Aics di Guastalla, con gli animatori che hanno organizzato una visita guidata allo storico, appartenuto allaprima di diventare la sede delle trancerie Mossina e trasformandosi negli anni in spazio residenziale, per negozi, accogliendo ora un istituto di credito, l’ufficio relazioni col pubblico del Comune, oltre a spazi espositivi e polivalenti di competenza dell’amministrazione pubblica locale.